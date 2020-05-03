أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المشرق نيوز

رئيس الوزراء يتفقد الخط الثالث لمترو الأنفاق

Print
رئيس الوزراء يتفقد الخط الثالث لمترو الأنفاق رئيس الوزراء يتفقد الخط الثالث لمترو الأنفاق

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكان في صحبته لفيف من المسؤلين منهم: وزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ورئيس شركة المقاولون العرب والرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للانشاءات”.

وتهدف الزيارة إلى النهوض بكافة مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام  في التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن مترو الأتفاق شريان نقل الركاب.

ويبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 7,8 كم، ويضم 6محطات علوية هي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور مع استكمال اختبارات التشغيل الأخيرة.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية