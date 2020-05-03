رئيس الوزراء يتفقد الخط الثالث لمترو الأنفاق

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكان في صحبته لفيف من المسؤلين منهم: وزير النقل ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ورئيس شركة المقاولون العرب والرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للانشاءات”.

وتهدف الزيارة إلى النهوض بكافة مرافق قطاع النقل وخدمة أهداف التنمية والإسهام في التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن مترو الأتفاق شريان نقل الركاب.

ويبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث 7,8 كم، ويضم 6محطات علوية هي: النزهة، وهشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور مع استكمال اختبارات التشغيل الأخيرة.