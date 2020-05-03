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أوقاف مطروح تصرف 50 ألف جنيه لدعم 100 حالة متضررة من كورونا

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أوقاف مطروح تصرف 50 ألف جنيه لدعم 100 حالة متضررة من كورونا أوقاف مطروح تصرف 50 ألف جنيه لدعم 100 حالة متضررة من كورونا

قال حسن عبد اليصير وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن المديرية عملت بصرف مبلغ خمسين ألف جنيه من إدارة البر والخيرات بالمديرية لعدد 100 حالة من المتضررين من المستجد من الحالات الأشد احتياجًا بواقع 500 جنيه لكل حالة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية بالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عملت بترشيح 50 أسرة، والمديرية رشحت باقي المائة أسرة من إدارة البر، وذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بدورها في مساعدة الفقراء والضعفاء والمعوزين والمحتاجين مما دعى إليه الإسلام في إطار التكافل المجتمعي، بالإضافة إلى دورها الدعوي.

وأشار عبد البصير، إلي أنه جرى الصرف عبر الفيزا البريدية إمعانًا في الشفافية وتكريمًا للفقراء، كما جرى إنشاء عشر مجالس لإدارة المساجد الكبرى وسيكون دورها مساندة الفقراء والضعفاء والأرامل، وكان لذلك صدى طيبًا عند أهل الخير الذين سارعوا بالتبرع لهذه المجالس عبر الإيصالات الرسمية وسيكون هناك دفعات أخرى للفقراء ونهيب بالأغنياء أن يسارعوا بمد يد العون للمحتاجين في هذه الظروف الصعبة من منطلق الأخوة الدينية والوطنية.

المشرق نيوز

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