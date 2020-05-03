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حملة لإزالة الإشغالات بطريق القباري السريع بالإسكندرية

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حملة لإزالة الإشغالات بطريق القباري السريع بالإسكندرية حملة لإزالة الإشغالات بطريق القباري السريع بالإسكندرية

قادت المهندسة ابتسام الشافعى رئيس حى غرب بالإسكندرية، اليوم الأحد، حملة أمنية موسعة ورافقها المهندسة زينب السيد سكرتير عام الحى ومدير إدارة إشغال الطريق وضباط المباحث، لإزالة الإشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام بطريق القبارى السريع.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه جرى تنفيذ قرار ازالة رقم 52 لسنة 2019 والصادر لعدد “2” كشك اسفل طوبرى 27 بطريق القبارى السريع، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإزالة الإشغالات والمخالفات التى تعوق حركة المرور والمارة لإعادة المظهر الحضارى وحفاظًا على الامن العام.

وأشار إلى أنه جرى رفع جميع الإشغالات المخالفة والتحفظ على عدد من الإشغالات المتنوعة، وذلك بوجود مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة إشغال الطريق ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق، ومازالت حملات الإزالة مستمرة بنطاق الحى، للقضاء على الإشغالات.

المشرق نيوز

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