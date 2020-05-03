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الأردن .. رفع العزل عن 7 بنايات في اربد

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الأردن .. رفع العزل عن 7 بنايات في اربد الأردن .. رفع العزل عن 7 بنايات في اربد

جي بي سي نيوز:- قرر محافظ إربد رضوان العتوم، اليوم السبت، رفع العزل عن البنايات السبع بعد ظهور نتائج الفحصوصات الأخيرة لمخالطي سائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.

يشار الى أن فرق التقصي الوبائي جمعت الخميس اكثر من مئة عينة من المنطقة كإجراء احترازي وفق البرتوكول الصحي المعمول به في الاردن للتحقق من عدم وجود اي اصابات من المحتمل ان تظهر بفترة حضانة الفيروس، كما اكد رئيس قسم الرصد الوبائي في المديرية/ رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في المحافظة الدكتور علي الزيتاوي.

وكانت اللجنة التنفيذية، قررت في الرابع عشر من الشهر الماضي عزل اربع بنايات بشكل تام في المنطقة وثلاث بنايات اخرى مجاورة احترازيا عقب الاعلان عن اصابة سائق الشاحنة بالفيروس والذي تسبب بنقل العدوى لثلاثة من عائلته بعد يومين، فيما تم تسجيل اصابتين لابنته ووالدة زوجته قبل اسبوع.

جي بي سي نيوز

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