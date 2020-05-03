وفاة أردني بكورونا في الكويت

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الــ 24 الماضية، أحدهم مواطن أردني ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن الوفيات الثلاث هي لمقيم من الجنسية البنغلادشية يبلغ من العمر 43 عاما، والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 34 عاما، أما الحالة الأخيرة فهي لمقيم من الجنسية الأردنية يبلغ من العمر 71 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

واضاف ان 242 إصابة جديدة سجلت بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة، بالإضافة إلى 101 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1703 حالات.