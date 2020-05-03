تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول).

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والثلاثين) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-03-2020م القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز (عن طريق وسائل التنقية الحديثة) رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/cMnuTFdczqzSS4TC7 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-16 الموافق 2020-06-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ويكون تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن بعد باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ستة ملايين وثمانمائة ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.

3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019-12-31م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019-12-31م.

نموذج التوكيل