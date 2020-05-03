إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي ومنع إنشار فيروس كـرونا ( COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الخبر رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/ZyEYFruntvfcY7kU8 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-12 الموافق 2020-06-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (31) من نظام الشركة الأساس، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات (السادة/ إرنست & ويونغ).

2.التصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2018م و الربع الأول و الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م،والربع الأول 2020م وتحديد أتعابه. وذلك في حال الموافقة على البند الاول

وتود الشركة التنويه لمساهميها الكرام أنه سيتم دعوة مراجع الحسابات (السادة/ ارنست ويونغ) لحضور هذا الاجتماع، وذلك لإطلاع المساهمين على الصعوبات والمعوقات التي واجهها أثناء تنفيذ عملية المراجعة وآخر المستجدات في هذا الشأن.

نموذج التوكيل