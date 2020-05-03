وزيرتا البيئة والتضامن تناقشان أوضاع العاملين في جمع وتدوير المخلفات

اجتمعت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وأكدت القباج، على وجود قاعدة بيانات للعاملين في المجال لتوفر الدولة لهم الخدمات اللازمة مشيرة إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين وجعلهم عمالة منتظمة رسمية.

وتابعت وزيرة التضامن، إلى ضرورة دعمهم أثناء العمل وبعد خروجهم إلى المعاش وتوفير لهم تأمينات وتأمين صحي.

ومن جانبها، قالت وزيرة البيئة إلى ضرورة التنسيق بين التنظيم المجتمعى لهذه الفئة وإدارة المخالفات ويعمل بعض العاملين في الجمع والنقل والبعض الآخر في التدوير أول في المراحل الثلاثة.

وأكدت ياسمين فؤاد على التطور التي شهدته عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو، كما تناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعانى منها العاملين في هذا المجال ومنها عدم وجود تأمينات اجتماعية لهم.