أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المشرق نيوز

وزيرتا البيئة والتضامن تناقشان أوضاع العاملين في جمع وتدوير المخلفات

Print
وزيرتا البيئة والتضامن تناقشان أوضاع العاملين في جمع وتدوير المخلفات وزيرتا البيئة والتضامن تناقشان أوضاع العاملين في جمع وتدوير المخلفات

اجتمعت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة أوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وأكدت القباج، على وجود قاعدة بيانات للعاملين في المجال لتوفر الدولة لهم الخدمات اللازمة مشيرة إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين وجعلهم عمالة منتظمة رسمية.

وتابعت وزيرة التضامن، إلى ضرورة دعمهم أثناء العمل وبعد خروجهم إلى المعاش وتوفير لهم تأمينات وتأمين صحي.

ومن جانبها، قالت وزيرة البيئة إلى ضرورة التنسيق بين التنظيم المجتمعى لهذه الفئة وإدارة المخالفات ويعمل بعض العاملين في الجمع والنقل والبعض الآخر في التدوير  أول في المراحل الثلاثة.

وأكدت ياسمين فؤاد على التطور التي شهدته عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو، كما تناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعانى منها العاملين في هذا المجال ومنها عدم وجود تأمينات اجتماعية لهم.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية