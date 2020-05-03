وكيل صحة جنوب سيناء يلتقي مديري المستشفيات والمراكز الطبية

التقى الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، اليوم الأحد، مع مديري الإدارات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، من خلال شبكة الاتصال عن بعد “الفيديو كونفرانس”، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والوقوف على أخر مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد بكافة مدن المحافظة، ومتابعة نتائج التحاليل للمخالطين لحالات إيجابية المفروض عليهم الحجر الصحي والاطمئنان على حالتهم الصحية، وكذلك الإطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية، والتأكيد على أهمية فحص العاملين العائدين من إجازاتهم عبر أكمنة عيون موسي وشرم الشيخ من خلال المسح بالكواشف السريعة لفحص درجة الحرارة والكشف عن أعراض الفيروس كالكحة وضيق التنفس أو أي أعراض أخري تساعد في الكشف والفحص الطبي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وتابع وكيل وزارة الصحة، آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة والأعمال الإنشائية للوحدات والمراكز الطبية المختلفة وكافة مشروعات التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، ومتابعة الحالة العامة للأجهزة الطبية وأعمال الصيانة اللازمة.

وجاء ذلك بحضور دكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية، والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية، والدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أشرف سليمان مدير إدارة الأسنان، والدكتورة سها أبوزيد، وأحمد هلال مدير إدارة المتابعة، ووائل طه مدير العلاقات العامة.