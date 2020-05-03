توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في “طابا”

بدأت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة طابا، اليوم الأحد، في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة لشعب عظيم” التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء برئاسة جيفارا محمد الجافي أمين المحافظة وجاءت تحت أشراف ياسر عرفات أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وإذ جرى توزيع كراتين محملة بالمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، وجاء ذلك بحضور محمد شاهين آمين تنظيم المدينة، ولفيف من قيادات الحزب بالمدينة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، ذلك من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة “حياة كريمة”، وأيضًا المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات.