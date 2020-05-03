استمرار أعمال الرصف بسفاجا

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، استمرار أعمال الرصف بشارع الوحدة الصحية بمنطقة سفاجا البلد، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لتطوير المناطق والطرق المتهالكة ذلك بإعادة رفع وتأهيل الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت رئيس مدينة سفاجا، أعمال رصف الشارع موجهة مسئولى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفقًا للجدول الزمني المحدد، ذلك من أجل تخفيف العبء على مستخدمي الطريق وتيسير حركة المرور، والحد من وقوع الحوادث.

وأضافت رئيس المدينة، أن أعمال الرصف في الشارع جرى على طول 500 مترًا بالتزامن مع أعمال صب وتركيب البلدروات، مكلفة إدارة الإشغالات، برفع وإزالة كافة حالات الإشغال التي تعوق سير أعمال الرصف.

وأوضحت “المغربي” أن مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة تسير على قدم وساق، مشيرةً إلى أنه جرى تكليف مهندسي المدينة، بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل، باستكمال بعض مشروعات الرصف وأعمال إعادة الشيء لأصله، وذلك وفقًا لخطة الرصف السنوية التي تجرى بكل أحياء المدينة، وحسب الشوارع الأكثر احتياجًا وأولويات المناطق.