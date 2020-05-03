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نسرين طافش تعلق على مشاركتها في “مقامات العشق”

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نسرين طافش تعلق على مشاركتها في “مقامات العشق” نسرين طافش تعلق على مشاركتها في “مقامات العشق”

حرصت الفنانة نسرين طافش على التعليق على دورها بمسلسلها “مقامات العشق” وذلك من خلال حسابها على موقع “إنستجرام”.

وعلقت نسرين قائلة “مسلسل مقامات العشق يعاد عرضه هذا العام يوميًا على قناة أبو ظبي دراما والحلقات متوفرة على اليوتيوب .. هذا المسلسل أعتبره واحد من أعز الأعمال على قلبي .. استثنائي الفكر و الجوهر”.

وأضافت “العمل نخبوي بامتياز بمعنى النخبة الواعية لمن أراد الغوص في عالم الارتقاء بالروح و الوصول للنور و معرفة معنى الجمال و السلام و الحب الإلهي مكونات فكر عظيم لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي .. أروي لكم الحكاية بشخصية #ست_الحسن”.

وتابعت “مشاهدة طيبة لمن يستشعر لمن يحب استشعار روح الشهر الفضيل بعمل راقي يلامس القلب و ينير العقل #مقامات_العشق”.

المشرق نيوز

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