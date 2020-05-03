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أعضاء أندية التطوع يشاركون في تطهير مساجد مطروح

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أعضاء أندية التطوع يشاركون في تطهير مساجد مطروح أعضاء أندية التطوع يشاركون في تطهير مساجد مطروح

قال خالد عبد الحميد محمد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن أعضاء أندية التطوع بالمديرية، شاركوا في تطهير وتعقيم مساجد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وذلك استمرارً لجهود الدولة لمواجهة المستجد، والحد من انتشاره، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ذلك باستمرار جهود الرش والتطهير والتعقيم بكافة المنشآت والمواقع بنطاق المحافظة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن شباب أندية التطوع عملوا بتطهير المسجد الكبير، التنعيم، العوام، وسوف يجرى تطهير باقى المساجد خلال الأيام المقبلة، وكذلك بعض المنشآت الحيوية ومنها مكتب البريد وبعض المحال التجارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المشرق نيوز

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