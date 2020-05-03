الأسواق العالمية تترقب 6 أحداث اقتصادية في الأسبوع الجاري

مباشر - سالي إسماعيل: بعد أسبوع مليء بالإفصاح عن مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الكلي عبر كافة دول العالم إضافة إلى موسم نتائج الأعمال، فإن التركيز سيتحول في الأسبوع الجاري إلى أمور أكثر اختلافاً في ظل الوتيرة البطيئة لإعادة فتح الاقتصادات.

وسيركز المستثمرون على إعلان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يرسم صورة مرعبة عن أسرع عملية فقدان وظائف في التاريخ.

النشاط الصناعي

تعلن منطقة اليورو وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا القراءة النهائية بشأن بيانات النشاط الصناعي خلال شهر أبريل/نيسان يوم الثلاثاء القادم مع حقيقة أن الانكماش كان يسيطر على التقديرات الأولية.

وكانت بيانات اقتصادية صادرة في الأسبوع الماضي أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام بأكبر وتيرة على الإطلاق.

النشاط الخدمي

يشهد يوم الأربعاء الإفصاح عن أرقام النشاط الخدمي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في حين يتم إصدار بيانات النشاط الخدمي في منطقة اليورو وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا في اليوم التالي، على أن تصدر الصين أرقامها يوم الخميس.

اجتماع بنك إنجلترا

يعقد بنك إنجلترا اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل وسط توقعات بعدم تحريك معدل الفائدة عن مستواه الحالي البالغ 0.1 بالمائة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي عقدا اجتماع السياسة النقدية الخاص بهما في الأسبوع الماضي، مع عدم تحريك أياً منهما معدل الفائدة وإن كان أعلنا برامج تحفيزية إضافية.

تقرير الوظائف

يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة القادم تقرير الوظائف عن شهر أبريل/نيسان الجاري وسط توقعات بفقدان نحو 21 مليون وظيفة بعد فقدان حوالي 700 ألف وظيفة في شهر مارس/آذار.

ومن المتوقع كذلك أن يقفز معدل البطالة في أكبر اقتصاد حول العالم لأعلى مستوى منذ عام 1939 عند 16 بالمائة بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي بعدما سجل أكبر وتيرة زيادة في الشهر السابق له في حوالي 45 عاماً.

كما تعلن وكالة "إيه.دي.بي" تقريرها الشهري بشأن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل، والتي من المتوقع أن تبلغ عن فقدان حوالي 20 مليون وظيفة في الشهر الماضي بعد فقدان نحو 27 ألف وظيفة في الشهر السابق له.

إعانة البطالة الأمريكية

يترقب المستثمرون الإفصاح عن أرقام طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يقبل 3 ملايين أمريكي على طلب إعانة في غضون أسبوع.

وبحسب التقرير الأسبوعي الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية، فإن الأسابيع الستة الماضية شهدت نحو 30 مليون طلب للحصول على إعانة البطالة.

نتائج الأعمال

تواصل الشركات حول العالم إعلان نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري.

ومن بين الشركات التي من المقرر أن تفصح عن أرقامها جنرال موتورز وليفت وأوبر وسيمنز.