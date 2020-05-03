تعرف على فوائد ماسك الموز في ترطيب البشرة الدهنية

يساعد الموز في ترطيب البشرة خلال فترة زمنية قصيرة، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، بالإضافة إلى أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. ويحتوي الموز علي مضادات الأكسدة التي تساهم في إزالة حب الشباب، والزيادة من نعومة البشرة.

ماسك الموز لترطيب البشرة الدهنية.

المكونات:

حبة كبيرة من الموز الطازج. ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي. قطرات بسيطة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: