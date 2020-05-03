تعرف على فوائد ماسك الموز في ترطيب البشرة الدهنية

يساعد الموز في ترطيب البشرة خلال فترة زمنية قصيرة، لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة، بالإضافة إلى أنه يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. ويحتوي الموز علي مضادات الأكسدة التي تساهم في إزالة حب الشباب، والزيادة من نعومة البشرة.
ماسك الموز لترطيب البشرة الدهنية.
المكونات:
- حبة كبيرة من الموز الطازج.
- ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي.
- قطرات بسيطة من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- تقطيع الموز إلى قطع دائرية صغيرة الحجم، وهرسها جيداً، ثم نقوم بإضافة العسل وعصير الليمون، ثم نقوم بخلط جميع المكوّنات مع بعضها جيداً للتماسك التام.
- ونضع الخليط على البشرة مع التدليك الجيد لمدة ١٠ دقائق تقريباً. وتركه لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يجف جيداً، بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والصابون جيداً، ومن المفضل استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة خلال أيام قليلة.