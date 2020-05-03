السعودية تسجل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1552 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صفي، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 27.01 ألف حالة، نقلا عن التليفزيون السعودي.

وأضاف العبدالعالي، أن من ضمن الحالات المصابة 22.69 ألف حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، مبينا أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى تسجيل 369 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4.13 ألف حالة.

وتم تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 184 شخصا.

وأكد العبدالعالي، أن الطاقة الاستيعابية العامة في المملكة تقارب 80 ألف سرير في كافة القطاعات التي تقدم الخدمات، بينها 8 آلاف سرير بتجهيزات عناية مركزة.

وكشف المتحدث، عن وجود 4 طرق علاج من فيروس كورونا يتم اختبارها في 7 مستشفيات بالسعودية، مشيرا إلى أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون لدى وزارة الصحة نتائج أولية عن طرق العلاج لفيروس كورونا.

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