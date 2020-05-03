"مهارة" تسجل نموا 6% بصافي أرباح الربع الأول

الرياض – مباشر: حققت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" نموا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 5.98% على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول"، اليوم الأحد، بلغ صافي الربح 57.25 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 54.02 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة إلى نمو إيرادات الشركة؛ نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 5% والنمو في قطاع الأفراد بنسبة 2%، والذي تأثر جزئياً نتيجة التوقف المؤقت لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة) مع نهاية الفترة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، إلى جانب انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 5%، وكذلك انخفاض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 4.5 مليون ريال؛ نتيجة التحسن في أداء التحصيل وخفض الذمم المدينة وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "مهارة" الصافية بنسبة 13.2% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 65.95 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 4.5%، إلى 389.76 مليون ريال، مقابل 372.88 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 8.2% لمستوى 59 ريالا.

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