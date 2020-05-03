مجلس الشورى السعودي يطالب بمنصة موحدة لجذب الاستثمارات الخارجية

الرياض- مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي، في اجتماعه الافتراضي اليوم الأحد، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأصدر المجلس، نقلاً عن صفحته الرسمية بموقع التواصل- تويتر، اليوم قراراً تضمن مطالبة وزارة الاستثمار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والتعدين والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.

وأكد المجلس على وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

كان مجلس الشورى السعودي وافق خلال الجلسة، على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ.

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