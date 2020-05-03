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الشورى السعودي يقر تعديلات غرامات المخالفات البلدية والتأمين ضد التعطل عن العمل

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الشورى السعودي يقر تعديلات غرامات المخالفات البلدية والتأمين ضد التعطل عن العمل الشورى السعودي يقر تعديلات غرامات المخالفات البلدية والتأمين ضد التعطل عن العمل

الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الـ 38 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة اليوم الأحد (عن بُعد) برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ؛ على بعض التعديلات بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

ووافق المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على تعديل نص المادة (7) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ  12 ربيع الأول لعام 1435هـ.

وأقر المجلس عدد من التعديلات الواردة من على مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، محمد أبو ساق.

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