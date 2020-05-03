مليارا دولار التبادل التجاري للسعودية مع دول الخليج في فبراير

الرياض – مباشر: بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي نحو ملياري دولار أمريكي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، تعادل نحو 7.8 مليار ريال سعودية.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن إجمالي التبادل التجاري، للسعودية مع دول مجلس التعاون، تراجع نحو 4% بالشهر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من 2019، الذي سجل نحو 2.17 مليار دولار، أو ما يعادل 8.13 مليار ريال.

وتراجعت الصادرات السلعية غير البترولية، للمملكة مع دول مجلس التعاون إلى حوالي 970 مليون دولار، في فبراير / شباط الماضي، مقابل 987 مليون دولار خلال نف الشهر من العام الماضي.

وهبطت الواردات السلعية، إلى 1.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.18 مليار دولار، خلال فبراير / شباط من العام 2019، ليسجل الميزان التجاري عجزا بنحو 536 مليون دولار.

واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 66% من إجمالي حجم التبادل التجاري للسعودية خليجيا خلال فبراير / شباط الماضي، بواقع 5.14 مليار ريال (1.37 مليار دولار).

وسجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بلغ نحو 24.6 مليار ريال خلال فبراير/ شباط الماضي، بقيمة صادرات بلغت 66.249 مليار ريال، مقابل واردات بلغت 41.639 مليار ريال.

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