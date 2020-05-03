"صناعة الورق" تعلق عمل مصانعها بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" عن مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تطبيق إجراءات إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول اليها أو الخروج منها اعتبارا من الأحد 10رمضان وحتى إشعار آخر.

وقررت الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول" اليوم، تعليق العمل بمصانع الشركة السعودية لصناعة الورق والشركات التابعة لها داخل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام لمدة 4 ايام ابتداءً من تاريخ 10رمضان 1441هـ.

وقررت "صناعة الورق"، استمرار نقل وشحن البضائع والمنتجات من المستودعات إلى كافة العملاء.

وأكدت "صناعة الورق"، أنه لا توجد أي حالات إصابة بين موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها.

ولفتت "صناعة الورق"، إلى أنه بالنظر لعدم توفر معلومات عن أثر هذه الإجراءات، فإنه يتعذر تحديد الأثر المالي لها حاليا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يسري البشري، إن الشركة تدعم كافة التدابير التي تعطي الأولوية للصحة العامة، والحفاظ على صحة الموظفين والعملاء، التي تأتي على رأس أولويات الشركة.

سجلت الشركة خسائر نسبتها 9.99% خلال تعاملات اليوم، لمستوى 20.36 ريالا.

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