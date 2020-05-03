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الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة الـ14من نظام مكافحة الرشوة

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الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة الـ14من نظام مكافحة الرشوة الشورى السعودي يوافق على تعديل المادة الـ14من نظام مكافحة الرشوة

الرياض - مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ.

كما وافق المجلس خلال جلسته العادية الـ 38 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة اليوم الأحد (عن بُعد) برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية ووزارة الصحة في الاتحادية.

وأقر الشورى السعودي بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإلكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا.

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