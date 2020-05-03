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شركة أبحاث تخفض مستهدف "الخزف السعودي" إلى 38 ريال

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شركة أبحاث تخفض مستهدف "الخزف السعودي" إلى 38 ريال شركة أبحاث تخفض مستهدف "الخزف السعودي" إلى 38 ريال

الرياض مباشر: خفضت شركة الراجحي المالية السعر المستهدف لسهم شركة الخزف السعودي إلى 38 ريالا للسهم، مقابل 41 ريالا سابقا، مع الحفاظ على توصيتها بزيادة المراكز على السهم.

وأوضحت شركة الأبحاث في مذكرة بحثية اطلع عليها "مباشر"، اليوم الأحد، أن الشركة حققت نمواً في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري متفوقة على التوقعات البالغة 357 مليون ريال بنسبة 10% زيادة عن التوقعات.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تحولها للربحية خلال الربع الأول من 2020 مقابل خسارة كانت سجلتها الشركة بالربع المماثل من عام 2019 حيث بلغ صافي أرباح الشركة نحو 10.64 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 25.05 مليون ريال عن الربع نفسه من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى زيادة المبيعات نتيجة إرتفاع متوسط السعر والكمية المباعة بالاضافة الى إنخفاض مصاريف الإهلاك للآلات والمعدات نتيجة لإعادة تقييم أعمار الأصول.

وتوقعت الراجحي المالية تحسن أداء الشركة في الفترة المقبلة مشيرة إلى أنها رفعت البلاط بنسبة 10٪ تقريبًا في عام 2019، حيث تم استخدام العائد الإضافي للشركة على رأس المال المستخدم بنسبة  77٪ لذلك قامت بتخفيض السعر المستهدف للسهم بعد أرباح الربع الأول من 2020.

وأعلنت شركة الخزف السعودي، مؤخراً عن صدور نتائج التحقيق الخاص بمكافحة الإغراق لمنتج البلاط -السراميك والبورسلان ، مشيرة إلى أن لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ قضت بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بفرض تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلان ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية بنسب تتراوح من 23.5% إلى 76%.

وتقرر فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول المجلس من جمهورية الهند بنسب تتراوح من 17.6% إلى 106%؛ بناءً على شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها شركة الخزف السعودي بتضامن وتأييد من شركات سعودية وخليجية أواخر العام الميلادي 2018.

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