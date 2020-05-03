ملكية الأجانب بالأسهم السعودية ترتفع 17.8 مليار ريال خلال أبريل

الرياض – مباشر: ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية "تداول" بنحو 17.8 مليار ريال خلال شهر أبريل/ نيسان مقارنة مع الشهر السابق.

ووفقا للتقرير الشهري لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، الصادر اليوم الأحد، ارتفعت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلى 163.12 مليار ريال، مقارنة مع 145.29 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب من الأسهم السعودية في المؤشر العام للسوق "تاسي" من 1.92% بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي إلى 2.13% من الأسهم المصدرة بنهاية أبريل/ نيسان.

وانخفضت نسبة ملكية الأجانب إلى 11.71% من الأسهم الحرة في "تاسي" مقارنة مع 12.03% بنهاية الشهر السابق.

وارتفعت ملكية الأجانب مع ارتفاع قيمة أسهم المستثمرين المؤهلين 10.54 مليار ريال؛ إلى 113.4 مليار ريال (1.42% من الأسهم المصدرة و10.76% من الأسهم الحرة)، مقابل 102.86 مليار ريال في الشهر السابق.

وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين من 0.36% إلى 0.46% بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، وبزيادة قيمتها 10.01 مليار ريال؛ لتبلغ 37.12 مليار ريال، مقابل 27.11 مليار ريال في نهاية شهر مارس/ آذار.

وعلى جانب المستثمرين السعوديين، قفزت قيمة الأسهم المملوكة لهم بقيمة 421.52 مليار ريال خلال أبريل/ نيسان 2020 على أساس شهري؛ لتصل إلى 7.805 تريليون ريال، مقارنة مع 7.384 تريليون ريال في الشهر السابق.

وبالنسبة للخليجيين، زادت قيمة الأسهم المملوكة إليهم بقيمة 4.11 مليار ريال، إلى 36.81 مليار ريال، مقابل 32.7 مليار ريال في شهر مارس/ آذار.

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