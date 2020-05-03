"تداول": 1.58 مليار ريال صافي شراء للأجانب بالأسهم السعودية خلال أبريل

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، عودة المستثمرين الأجانب إلى تسجيل مشتريات صافية خلال تعاملاتهم في الأسهم السعودية بأكثر من المبيعات خلال شهر أبريل/ نيسان 2020، مقارنة مع شهر مارس/ آذار.

وفي المقابل، تحول السعوديون نحو البيع في "تداول" خلال الشهر المنتهي في 30 أبريل/ نيسان الماضي مقارنة بالشهر السابق، فيما استمر الخليجيون في تركيز عملياتهم على البيع عن الشراء.

ووفقاً للتقرير الشهري لـ"تداول"، الصادر اليوم، سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.58 مليار ريال، مقابل صافي بيع للسعوديين والخليجيين بقيمة 1.44 مليار ريال، و138.13 مليون ريال على الترتيب.

ونفذ الأجانب عمليات شراء في الشهر الماضي بقيمة 9.17 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 7.59 مليار ريال.

وسجل جميع فئات المستثمرين الأجانب مشتريات صافية في الشهر الماضي باستثناء اتفاقيات المبادلة بمبيعات 32.93 مليون ريال.

فيما، سجل الأجانب المؤهلون والمقيمون مشتريات صافية بقيمة 1.55 مليار ريال، و59.92 مليون ريال على التوالي.

وبالنسبة للمستثمرين السعوديين، سجلوا مشتريات إجمالية قيمتها 84.91 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 86.35 مليار ريال.

وسجل الخليجيون مشتريات بقيمة 1.52 مليار ريال، مقابل 1.66 مليار ريال مبيعات إجمالية خلال أبريل/ نيسان 2020.

وخلال شهر مارس/ آذار، سجل المستثمرون الأجانب مبيعات بأكثر من عمليات الشراء، بعد استمرار تحقيق مشتريات صافية طوال عام 2019 وفي أول شهرين من العام الجاري.

وارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بشكل ملحوظ خلال شهر أبريل/نيسان من 2020، ليصعد المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 9.34%، رابحاً 607.55 نقطة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" نهاية شهر أبريل/ نيسان عند مستوى 7112.9 نقطة، مقابل 6505.35 نقطة نهاية مارس/ آذار السابق.

وزاد رأس المال السوقي 443.45 مليار ريال الشهر الماضي، وبنسبة 5.86% إلى أكثر من 8 تريليونات ريال، مقابل 7.56 تريليون ريال نهاية مارس/آذار.

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