السوق السعودي يتراجع بأعلى وتيرة في شهرين وسط هبوط شبه جماعي للأسهم

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الأحد، بتراجع ملحوظ، وسط موجة تراجعات هبطت بغالبية الأسهم بالحدود القصوى.

وأغلق المؤشر العام للسوق - تاسي متراجعا بنسبة 7.41%، ليصل إلى مستوى 6585 نقطة بخسائر بلغت نحو 527.32 نقطة.

وشهدت القطاعات هبوطا جماعيا، بصدارة قطاع النقل بنسبة 9.97%، تلاه قطاع التطبيقات بنسبة 9.95%، وحل قطاع السلع الرأسمالية ثالثا بنحو 9.50%.

وتصدر قطاع المواد الأساسية خسائر القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 8.19%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 8.04%، وهبط قطاع الطاقة بنحو 5.72%، وسجل قطاع الاتصالات أقل الخسائر بتراجع 4.15%.

وأغلقت جميع الأسهم باللون الأحمر، باستثناء "حلواني إخوان"، الذي نجا وحيدا، بارتفاع نسبته 9.93%.

وهبطت مجموعة كبية من الأسهم بالحدود القصوى (10%)، كان أبرزها سهم زين السعوية، الذي هبط إلى 10.98 ريال.

وجرى التعامل على نحو 305.73 مليون سهم، بلقت قيمتها نحو 5.531 مليار ريال من خلال 246.153 ألف صفقة.

وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الحجم بنحو 52.65 مليون سهم، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من ناحية السيولة بنحو 722.67 مليون ريال.

وعلى مستوى السوق الموازية نمو فقد تراجع بنحو 7.57%، إلى مستوى 6393.68 نقطة ليفقد نحو 523.95 نقطة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً العمران بنسبة 2.09%، فيما تصدر الصمعاني التراجعات بنسبة 14.53%، تلاه التطويرية الغذائية بنحو 13.32%، والوطنية للبناء والتسويق بنسبة 10%.

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