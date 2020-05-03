الصادرات السعودية تتراجع 8.5% بأول شهرين من 2020

مباشر – السيد جمال: سجلت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية انخفاضا خلال أول شهرين من عام 2020 بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا لحسابات "مباشر"، التي تستند إلى بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجع إجمالي صادرات المملكة بقيمة 13.95 مليار ريال في أول شهرين من العام الحالي عن الفترة المقابلة من عام 2019.

وبلغت قيمة صادرات السعودية السلعية – البترولية وغير البترولية – 149.29 مليار ريال خلال أول من شهرين من 2020، مقابل 163.254 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتأثرت الصادرات السعودية خلال العام الحالي بانخفاض الصادرات النفطية بنسبة 7.05%؛ إلى 117 مليار ريال، مقابل 125.88 مليار ريال في أول شهرين من عام 2019.

واستحوذت الصادرات البترولية على 78.4% من إجمالي صادرات المملكة بالعام الحالي.

وبالمثل، انخفضت الصادرات غير البترولية للسعودية 13.6% في أول شهرين من 2020؛ إلى 32.28 مليار ريال، مقابل 37.36 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى جانب الواردات السعودية، انخفضت بنسبة 5.1% خلال أول شهرين من عام 2020، وبما يعادل 4.4 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات بالسعودية 81.37 مليار ريال خلال العام الجاري، مقابل 85.77 مليار ريال في أول شهرين من العام 2019.

وحققت السعودية فائضا تجاريا بقيمة 67.92 مليار ريال، مقابل 77.28 مليار ريال خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الماضي، بتراجع 12.1%.

وانخفضت قيمة تجارة السعودية بنسبة 7.4% خلال أول شهرين من عام 2020؛ إلى 230.66 مليار ريال، مقابل 249.01 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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