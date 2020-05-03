تحليل..الاتصالات السعودية تقود أرباح القطاع لنمو 7% بالربع الأول

مباشر ـ ثابت شحاتة: سجلت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات المدرجة بالسوق السعودي، نموا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، بدعم مباشر من شركة الاتصالات السعودية.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات، ارتفاع صافي أرباح 3 شركات تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر، نحو 6.85%، إلى 3.15 مليار ريال، بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 2.95 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

ويضم قطاع الاتصالات 3 شركات تتفق سنتها المالية مع العام الميلادي، هي: الاتصالات السعودية وموبايلي وزين السعودية، إلى جانب شركة عذيب للاتصالات، التي تنتهي سنتها المالية بنهاية مارس.

"إس تي سي" تقتنص 92.5%

واستحوذت الاتصالات السعودية "إس تي سي" على نحو 92.5% من أرباح القطاع، خلال الربع الأول من العام 2020، لتدعم المحصلة الإيجابية لنتائج القطاع.

وأعلنت "إس تي سي" عن نمو صافي الأرباح، إلى نحو 2.9 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.75 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.93%.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح، إلى زيادة الإيرادات، بنحو 549 مليون ريال، مقابل ارتفاع التكلفة 257 مليون ريال، مما أدى لارتفاع إجمالي الربح نحو 292 مليون ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، ناصر بن سليمان الناصر، في تعليقه على هذه نتائج الربع الأول، إن الشركة استطاعت رفع إيراداتها نحو 4.1%، على الرغم من ظروف جائحة كورونا.

وأضاف الناصر، أن إيرادات قطاعي النواقل والمشغلين، ارتفعت مدعومة بالنمو في خدمات تمرير الحركة (Hubbing)، وارتفع قطاع الأعمال بدعم من منتجات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

كما أشار إلى أن الشركة قامت برفع طاقتها الاستيعابية للشبكة لأقصى قدرة لتوزيع الحركة بالشكل الذي يتناسب مع زيادة الطلب.

وحلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بعد أن قفزت بأرباحها الصافية نحو 93% إلى 130 مليون ريال، مقابل 67.3 مليون ريال للربع الأول من 2019.

وأوضحت الشركة أنها واصلت تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، بدعم من زيادة وتحسن قاعدة العملاء الأفراد، ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

وأشارت إلى أن مصاريف التمويل انخفضت بالربع الأول من 2020م، بنسبة 23.7% نتيجة إعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة، وانخفاض معدل الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور).

أما شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، فقد هبطت بأرباحها الصافية نحو 18.6%، خلال الربع الأول من 2020، إلى 105 ملايين ريال، مقابل نحو 129 مليون ريال، بالربع المماثل من 2019.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الإيرادات، نتيجة انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة، إلى جانب ارتفاع النفقات التشغيلية، والاستهلاك والإطفاء، بالإضافة لارتفاع الزكاة.

وأوضحت الشركة أن الخسائر المتراكمة تراجعت إلى 1.5 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من 2020، تمثل 25.7% من رأس المال البالغ 5.84 مليار ريال.

الربح التشغيلي

وعلى مستوى الربح التشغيلي لشركات قطاع الاتصالات، كشفت إحصائية "مباشر"، تراجع إجمالي الأرباح التشغيلية للشركات الثلاثة، نحو 7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ الربح التشغيلي لشركات القطاع نحو 3.66 مليار ريال، بالربع الأول من 2020، مقابل 3.93 مليار ريال للفترة نفسها من 2019.

وهبط الربح التشغيلي لشركة الاتصالات السعودية إلى نحو 3 مليارات ريال، بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.28 مليار ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 8.3%.

كما هبطت شركة "زين السعودية" بأرباحها التشغيلية نحو 6.5%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، إلى 357 مليون ريال، مقارنة بنحو 382 مليون ريال، بالربع المماثل من 2019.

وفي المقابل، استطاعت شركة "موبايلي"، أن تصعد بالربح التشغيلي إلى 296 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 277 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.86%.

نظرة إيجابية

وقالت شركة الجزيرة كابيتال، في تقرير لها في شهر أبريل الماضي، إن النظرة العامة بعيدة المدى لقطاع الاتصالات السعودي إيجابية؛ مشيرة إلى أن القطاع قد أحرز تقدماً ملحوظاً بالسنوات القليلة الماضية.

وأشارت شركة الأبحاث إلى احتمالية أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خلال الربع الأول 2020، وما تلاه من تدابير حكومية لمجابهته بطرق متباينة على القطاع.

وتوقعت أن يؤدي تعليق العمرة، وحظر الطيران إلى تخفيض مبيعات شرائح الاتصال المؤقتة، من جهة أخرى، ستستفيد موبايلي وشركة زين السعودية من تدابير مؤسسة النقد العربي السعودي الخاصة بخفض سعر الفائدة.

وقالت إنه من المتوقع أن يزيد الطلب على خدمات البيانات خلال فترة حظر التجوال حيث يعمل معظم الأشخاص من المنزل، وستكون خدمة الإنترنت الوسيط الأبرز للتواصل.

وتابعت: تكشف الاتجاهات الحالية في قطاع الاتصالات عن فرصة لارتفاع متوسط الإيراد لكل مستخدم على المدى الطويل لأكبر 3 شركات.

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