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أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 مايو في مصر

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 مايو في مصر أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 مايو في مصر

تشهد الاسمنت تباينا ملحوظا بالسوق المصرى في ظل تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.
وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين

الحديد اليوم 

إسم الشركة

أقل سعر

أعلى سعر

اسعار حديد عز

9750 جنيه

9750 جنيه

اسعار حديد بشاي

9550 جنيه

9550 جنيه

اسعار حديد العتال

9550 جنيه

9600 جنيه

اسعار حديد عطيه

9500 جنيه

9550 جنيه

اسعار حديد سرحان

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد المراكبي

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد المصريين

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد الكومي

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد المعادي

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد العشرى

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد الجيوشي

9500 جنيه

9500 جنيه

اسعار حديد مصر ستيل

9500 جنيه

9500 جنيه


أسعار الأسمنت اليوم 

اسم المنتج

اقل سعر

اعلي سعر

سعر اسمنت المسلح

800 جنية

800 جنية

سعر أسمنت النصر

775 جنية

775 جنية

سعر أسمنت المهندس

غير متاح

غير متاح

سعر اسمنت التعمير

غير متاح

غير متاح

أسمنت أسيك المنيا

775 جنية

775 جنية

أسمنت حورس

775 جنية

775 جنية

أسمنت النهضةالصخرة

775 جنية

775 جنية

أسمنت وادي النيل

غير متاح

غير متاح

لافارج للأسمنت المخصوص

785 جنية

785 جنية

اسمنت ميدكوم اسوان

775 جنية

775 جنية

أسمنت العريش العسكري

770 جنية

775 جنية

أسمنت سيناء

770 جنية

770 جنية

أسمنت السويس

790 جنية

795 جنية

أسمنت بورتلاند طرة

غير متاح

غير متاح

أسمنت حلوان

795 جنية

795 جنية

مصر بني سويف

795 جنية

800 جنيه

اسمنت السويدي

800 جنية

800 جنيه

جنوب الوادي

غير متاح

غير متاح

اسمنت المسله

775 جنية

775 جنية

 

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