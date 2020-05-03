أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 مايو في مصر

تشهد اسعار الاسمنت تباينا ملحوظا بالسوق المصرى في ظل تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.

وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين

أسعار الحديد اليوم

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر اسعار حديد عز 9750 جنيه 9750 جنيه اسعار حديد بشاي 9550 جنيه 9550 جنيه اسعار حديد العتال 9550 جنيه 9600 جنيه اسعار حديد عطيه 9500 جنيه 9550 جنيه اسعار حديد سرحان 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد المراكبي 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد المصريين 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد مصر الكومي 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد المعادي 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد العشرى 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد الجيوشي 9500 جنيه 9500 جنيه اسعار حديد مصر ستيل 9500 جنيه 9500 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم