أسعار الحديد والأسمنت اليوم 3 مايو في مصر

تشهد اسعار الاسمنت تباينا ملحوظا بالسوق المصرى في ظل تذبذب حركة الطلب وذلك لعدة أسباب مختلفة ، ومنها هدوء حركة البناء والتشييد وخاصة بعد أزمة كورونا ويشهد القطاع عددا من التحديات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع حجم المنافسة بالسوق بما انعكس على حركة الأسعار.
وحركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الاسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين
أسعار الحديد اليوم
|
إسم الشركة
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
اسعار حديد عز
|
9750 جنيه
|
9750 جنيه
|
اسعار حديد بشاي
|
9550 جنيه
|
9550 جنيه
|
اسعار حديد العتال
|
9550 جنيه
|
9600 جنيه
|
اسعار حديد عطيه
|
9500 جنيه
|
9550 جنيه
|
اسعار حديد سرحان
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد المراكبي
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد المصريين
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد مصر الكومي
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد المعادي
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد العشرى
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد الجيوشي
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
|
اسعار حديد مصر ستيل
|
9500 جنيه
|
9500 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
|
اسم المنتج
|
اقل سعر
|
اعلي سعر
|
سعر اسمنت المسلح
|
800 جنية
|
800 جنية
|
سعر أسمنت النصر
|
775 جنية
|
775 جنية
|
سعر أسمنت المهندس
|
غير متاح
|
غير متاح
|
سعر اسمنت التعمير
|
غير متاح
|
غير متاح
|
أسمنت أسيك المنيا
|
775 جنية
|
775 جنية
|
أسمنت حورس
|
775 جنية
|
775 جنية
|
أسمنت النهضة “الصخرة”
|
775 جنية
|
775 جنية
|
أسمنت وادي النيل
|
غير متاح
|
غير متاح
|
لافارج للأسمنت المخصوص
|
785 جنية
|
785 جنية
|
اسمنت ميدكوم اسوان
|
775 جنية
|
775 جنية
|
أسمنت العريش العسكري
|
770 جنية
|
775 جنية
|
أسمنت سيناء
|
770 جنية
|
770 جنية
|
أسمنت السويس
|
790 جنية
|
795 جنية
|
أسمنت بورتلاند طرة
|
غير متاح
|
غير متاح
|
أسمنت حلوان
|
795 جنية
|
795 جنية
|
مصر بني سويف
|
795 جنية
|
800 جنيه
|
اسمنت السويدي
|
800 جنية
|
800 جنيه
|
جنوب الوادي
|
غير متاح
|
غير متاح
|
اسمنت المسله
|
775 جنية
|
775 جنية