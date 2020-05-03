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سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر

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سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر

نعرض لكم اليوم الأحد 3 مايو 2020في جميع البنوك المصرية وفي السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية، واستقر كذلك بالسوق السوداء التي تعتمد في الأساس على العرض والطلب، وأدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري والاحتياطات في البنك المركزي لاستقرار أداء العملة الخضراء بالسوق المصري، وتذبذب في هذا الأسبوع.

 إيرانللتنمية

15.7000

15.8000

مصرف ابوظبي

15.7000

15.8000

البنكالمصريالخليجي

15.7000

15.8000

بنك البركة

15.7000

15.8000

البنكالعربيالافريقي

15.7000

15.8000

كريديأجريكول

15.7000

15.8000

بنكالتعميروالإسكان

15.7000

15.8000

بنكبيريوس

15.7000

15.8000

بنك قناةالسويس

15.7000

15.8000

المصرفالمتحد

15.7000

15.8000

البنكالتجاريالدولي

15.7000

15.8000

المصريلتنميةالورادات

15.7000

15.8000

المصرفالعربيالدولي

15.7000

15.8000

بنكHSBC

15.7000

15.8000

بنك عودة

15.7000

15.8000

بنكالاسكندرية

15.6900

15.7900

البنكالمركزي

15.6900

15.8180

البنكالأهلي

15.6800

15.7800

بنك مصر

15.6800

15.7800

 

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