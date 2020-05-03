سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو2020 بالبنوك والسوق السودة في مصر

نعرض لكم سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو 2020في جميع البنوك المصرية وفي السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية، واستقر كذلك بالسوق السوداء التي تعتمد في الأساس على العرض والطلب، وأدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري والاحتياطات في البنك المركزي لاستقرار أداء العملة الخضراء بالسوق المصري، وتذبذب في هذا الأسبوع.

مصر إيرانللتنمية 15.7000 15.8000 مصرف ابوظبي 15.7000 15.8000 البنكالمصريالخليجي 15.7000 15.8000 بنك البركة 15.7000 15.8000 البنكالعربيالافريقي 15.7000 15.8000 كريديأجريكول 15.7000 15.8000 بنكالتعميروالإسكان 15.7000 15.8000 بنكبيريوس 15.7000 15.8000 بنك قناةالسويس 15.7000 15.8000 المصرفالمتحد 15.7000 15.8000 البنكالتجاريالدولي 15.7000 15.8000 المصريلتنميةالورادات 15.7000 15.8000 المصرفالعربيالدولي 15.7000 15.8000 بنكHSBC 15.7000 15.8000 بنك عودة 15.7000 15.8000 بنكالاسكندرية 15.6900 15.7900 البنكالمركزي 15.6900 15.8180 البنكالأهلي 15.6800 15.7800 بنك مصر 15.6800 15.7800