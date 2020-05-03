السعودية.. مدفوعات نظام "سداد" تتراجع إلى 105 مليارات ريال خلال الربع الأول

مباشر- بدور الراعي: تراجع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات، أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بنسبة 7.15% خلال الربع الأول من 2020 على أساس سنوي بما يعادل 8.12 مليار ريال.

وبحسب بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي –ساما بلغ اجمالي مبالغ مدفوعات نظام "سداد" نحو 105.4 مليار ريال مقارنة بـ 113.49 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2019 .

وتوزعت مبالغ الفواتير المسددة من خلال "سداد" خلال الربع الأول بقيمة 101.6 مليار ريال، فيما بلغت مبالغ الفواتير من خلال قنوات أخرى إلى نحو 3.8 مليار ريال.

وعلى أساس الأداء خلال شهر مارس/ آذار الماضي تراجع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر "سداد" بنسبة 10.17%، حيث سجلت خلال الشهر الماضي نحو 31 مليار ريال، كما تراجعت أساس شهري بنسبة 18.5% ، وبلغت في فبراير 2019 نحو 37.93مليار ريال.

وتوزعت مبالغ الفواتير المسددة من خلال "سداد" خلال مارس بقيمة 29.314 مليار ريال، فيما بلغت مبالغ الفواتير من خلال قنوات أخرى إلى نحو 1.622 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات المتاحة على "ساما" ارتفع عدد الفواتير المسددة عبر نظام سداد بالربع الأول بنسبة 4% لتصل إلى 68.41 مليون فاتورة، مقابل 65.75 مليون فاتورة بنهاية الربع المماثل من عام 2019.

وعلى صعيد المدفوعات على القطاعات فقد تركزت على قطاع الخدمات الحكومية الذي استحوذ على أكبر نسبة من إجمالي قيمة الفواتير المسددة بنحو 73 مليار ريال لتمثل نحو 69% من إجمالي قيمة الفواتير، وتلاه قطاع الاتصالات والمرافق العامة الذي شكلت نسبته نحو 20 % لتصل إلى 21 مليار ريال، وجاء ثالثا قطاع المال والتأمين بقيمة بلغت 10.10مليار ريال.

وبشأن عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد فقد تركزت في قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بنحو 44.47 مليون فاتورة خلال الربع الأول، وتلاه قطاع الخدمات الحكومية بنحو 17.77 مليون فاتورة.

ونظام سداد قام بتحويل عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، مما أدى لتوفير الوقت ورفع كفاءة العمل لعموم الاقتصاد السعودي؛ ووفقاً للتقديرات المتوفرة بحسب موقع "سداد" فإن هناك نحو 12-إلى-15 مليون ساعة كان يقضيها عملاء البنوك في الفروع لتسديد فواتيرهم.

ويزيد نظام سداد من عدد القنوات الإلكترونية التي يمكن لعملاء البنوك من تسديد فواتيرهم عبرها، وذلك عبر القنوات الخاصة بالبنك الذي يتعاملون معه بالإضافة إلى القنوات الخاصة بالبنوك الأخرى.

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