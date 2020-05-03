سعر الذهب اليوم الأحد 3 مايو 2020 في مصر

شهد أسعار الذهب اليوم 3 مايو 2020 مصر ارتفاع خلال تعاملات الصباحية في سوق الصاغة. وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 744 جنيها للجرام.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر وأبرزها تذبذب سعر النفط والدولار وعملية العرض والطلب وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار فهذه ثوابت عالمية لايمكن التدخل من قبل التجار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 744 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 640 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5955 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1700 دولار.