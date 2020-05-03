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مناقشة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أمام الشورى السعودي

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مناقشة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أمام الشورى السعودي مناقشة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أمام الشورى السعودي

الرياض – مباشر: يناقش مجلس الشورى السعودي، خلال الأسبوع الحالي، عدة تقارير وتعديلات هامة على مشروعات قوانين.

ويناقش المجلس، خلال جلسته العادية الـ38 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها (عن بعد)، تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)؛ بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن طلب التعديل بعد دراسته، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

ويصوت المجلس، في الجلسة ذاتها، على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه؛ بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن مشروع اللائحة بعد دراسته.

ويناقش مجلس الشورى، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات؛ بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على موضوع تطبيق النظام بعد دراسته.

ومن المقرر أن يناقش المجلس، خلال الجلسة ذاتها، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36)؛ بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن التعديل المقترح وما قدمته اللجنة من توصيات بشأن موضوع تعديل المادة بعد دراسته.

وبعد ذلك، يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه اعضاء المجلس من أراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

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