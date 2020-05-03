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الصندوق الزراعي السعودي يبدأ استقبال طلبات القروض العادية بمنطقة الدرع العربي

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الرياض – مباشر: كشف صندوق التنمية الزراعية بالمملكة العربية ، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات تمويل القروض العادية في منطقة الدرع العربي إلكترونياً.

وقال الصندوق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، إن البرنامج ساهم في الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الريفية لتحقيق التنمية الزراعية المستفادة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للمساهمة في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميز النسبية وتحسين ورفع دخل صغار المزارعين.

وأوضح الصندوق، أن الإقراض يكون في منطقة الدرع العربي التي تعتمد على المياه المتجددة، وتشمل منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة، وجزءاً من منطقة الرياض، والقصيم، وحائل، وجزءاً من منطقة تبوك.

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