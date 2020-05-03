السوق السعودي يهبط 6% بمستهل أولى جلسات مايو

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع وشهر مايو الجاري، على انخفاض بنسبة تجاوزت 6% متأثراً بهبوط جماعي لكافة القطاعات.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام للسوق - تاسي هبوطاً تجاوز الـ400 نقطة بوصوله لمستوى 6685 نقطة.

وتصدر تراجعات السوق قطاع النقل بنحو 7%، كما انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.29%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 5.60%، وسجل أيضاً قطاع الطاقة خسارة بنحو 4.78%.

وجرى التعامل على أكثر من مليار ريال موزعين على 51 ألف صفقة من خلال تداولات بنحو 58.71 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات سهما أسترا الصناعية وحلواني إخوان فقط ليرتفع كل منهما بنسبة 3.45%، و1.67% على الترتيب، فيما كان سهم زين السعودية الأكثر تراجعاً بنحو 10%، تلاه سهم أسمنت حائل بنسبة 9.98% ،كما انخفض أداء سهم الأهلي للتكافل بنحو 9.78%.

وتصدر سهم الإنماء نشاط التداولات من ناحية الحجم بنحو 7.68 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 130.565 مليون ريال.

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