"تبوك الزراعية" تحصل على قرض بـ10 ملايين ريال من الصندوق الزراعي

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن حصولها على قرض تمويلي لمدة عامين، بقيمة 10 ملايين ريال، من صندوق التنمية الزراعية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن الأثر الناتج من هذا القرض، يتمثل في تحسن العمليات التشغيلية والبرنامج الزراعي بالشركة.

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، شملت التعهد برهن مبان بقيمة 40.9 مليون ريال، بعد انتهاء جائحة كورونا، والتعهد برهن ما يعادل قيمة القرض من أرض الشركة، إلى جانب سند لأمر بقيمة التمويل.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، باتفاقية القرض.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق عن توقيع اتفاقية قرض تمويلي مع صندوق التنمية الزراعية.

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