3 يونيو.. مساهمو أسمنت ينبع يناقشون التوزيعات النقدية للنصف الثاني 2019

الرياض – مباشر: حدد مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع تاريخ 3 يونيو/ حزيران القادم موعدا لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن الجمعية ستصوت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2019 بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما يمثل 12.5% من رأس المال.

وأضافت الشركة، أن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

وأشارت أسمنت ينبع، إلى صرف 0.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2019، بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول، بإجمالي 118.13 مليون ريال.

ولفتت، إلى أن جدول الأعمال يتضمن كذلك التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020.

وذكرت الشركة، في بيانها، أنه سيتم التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020، والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

ويتضمن جدول الأعمال تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأغلق سهم الشركة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 2.9%، لمستوى 29.95 ريالا.

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