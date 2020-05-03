1 يونيو.. عمومية المعمر لأنظمة المعلومات تناقش زيادة رأس المال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية في 1 يونيو/ حزيران المقبل لمناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25%.

وقالت الشركة بيان على "تداول" اليوم الأحد، إنه سيتم زيادة رأس المال بنحو 40 مليون ريال من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة، وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم.

وأضاف البيان أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وأضاف بيان الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وأوضحت أنه في حال الموافقة على الزيادة سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتابعت: وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم .

ترشيحات:

المعمر لأنظمة المعلومات تصعد بأرباحها 46% في الربع الأول

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "المعمر" بأسهم منحة مجانية

"المعمر" توقع اتفاقية استحواذ على 75% من حصص شركة مصرية