"TECNO" تزيح الستار عن "CAMON 15 pro" من خلال إطلاقه عبر الإنترنت - الحدث الأول من نوعه في دولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا

أزاحت العلامة التجارية العالمية الممتازة للهواتف المحمولة "TECNO موبايل" الستار مؤخرًا عن هاتفها الذكي الجديد: لتقدم سلسلة "CAMON 15" لجمهورها العالمي في أول إطلاق لمنتج لها عبر الإنترنت في دولة الإمارات منذ الإغلاق الناتج عن أزمة فيروس كورونا (COVID-19).

لم تخيب سلسلة "CAMON 15" الجديدة التوقعات. فجاء الهاتف الذكي الجديد ملتزامًا بالتقاليد ومزودًا بكاميرا "سوني" ذات دقة 48 ميجا بكسل وتقنية " ™TAIVOS “، والتي تتيح التقاط ما يصل إلى 15 إطارًا في وقت تصوير يبلغ 4.68 ثانية فقط.

قال ستيفن ها المدير العام للشركة: " تلتزم "TECNO موبايل" بتقديم أحدث تقنيات الهواتف الذكية لمستخدميها العالميين؛ وذلك بصفتها شركة رائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، كما تهتم الشركة اهتمامًا مستمرًا باستكشاف الأساليب والقنوات المبتكرة لدعم المستهلكين الذين يستكشفون منتجاتها للمرة الأولى. إن الإطلاق الأول لمنتج عبر الإنترنت يمثل إنجازًا جديدًا تقدمه "TECNO" لمعجبيها عالميًا: وذلك عبر تجربة عملية آنية وعرض تجريبي لما يمكنهم تحقيقه باستخدام كاميرا الهاتف الذكي ومكونات التصوير القوية. فضلًا عن جهاز مصمم لتقديم أداء لا مثيل له لمحبي التصوير بالهواتف المحمولة".

هاتف غني بالمميزات

كشفت "TECNO موبايل" النقاب عن "CAMON 15 pro" في حدث الإطلاق الذي بُث مباشرة عبر الإنترنت واستغرق 30 دقيقة ليشاهده الآلاف من المتابعين، يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بارزة من الهاتف ذات عدسة نقية تتمتع بدقة 32 ميجا بكسل. بينما تقدم كاميرا السيلفي أيضًا خوارزميات الوجه التي جرى ترقيتها حديثًا وتقنية المدى الديناميكي الواسع (HDR) الجديدة مع تأثيرات الجمال الطبيعي المدمجة، مما يوفر وقتك بدلًا من المزيد من التعديلات. كما أن لديها رد فعل ذكي مضاد للسقوط ومقاومة قوية للتداخل المغناطيسي.

جُهزّت الكاميرا الرئيسية ذات دقة 48 ميجا بكسل وخاصية التكبير لثمان مرات بميزة التصوير الواضح الفائق والتصوير الليلي الفائق والمدى الديناميكي الواسع الكبير وخصائص التقاط المشاهد المعززة بالذكاء الاصطناعي، مما يخلق قدرات تصويرية فائقة الدقة ويعوض ظروف الإضاءة المتغيرة. كما أن بها مستشعرًا كبيرًا يبلغ قياسه نصف البوصة؛ يتعرف على المزيد من الضوء ويلتقطه.

يتميز "CAMON 15" الجديد أيضًا بحل "™TAIVOS" الخاص بتعزيز الرؤية بواسطة الذكاء الاصطناعي، هذا الحل الذي يتيح ما يصل إلى 15 إطارًا في وقت تصوير يبلغ 4.68 ثانية فقط - تُحقق معظم الهواتف الذكية الأخرى هذا العدد من الإطارات في 5.5 ثانية أو حتى 7 ثوانٍ في بعض الأحيان.

إن هذه التقنية مثالية للتصوير الليلي، لأن ميزة "™TAIVOS" قادرة على استبعاد تشويش الصورة وتحسين وضوحها لتقديم صور واضحة متوازنة مفعمة بالحيوية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو شديدة الانخفاض.

تتضمن بعض ميزات الهاتف الرئيسية شاشة العرض الكامل بمقاس 6.6 بوصة، والتي توفر تجربة بصرية أوسع وأكثر وضوحًا وأمتع ألوانًا، كما يتضمن الهاتف كاميرا ثانوية بزاوية عريضة للغاية تصل إلى 115 درجة وبدقة 5 ميجا بكسل، مع إمكانية إزالة التشوهات للّقطات القريبة. كما توفر نسبة الشاشة الفائقة التي تبلغ 91.2٪ للمستخدمين شاشة لا حدود لها بالفعل.

يأتي "CAMON 15 pro" أيضًا مزودًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل تقنيات الاستكشاف والتعرف على الضوء وتثبيت الصورة ومعالجتها، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي للمستخدم. كما أن لديها إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو القصيرة التي تدعم التسجيل واسع الزاوية.

تتضمن الميزات البارزة الأخرى أيضًا خاصية "CAMON 15 pro" للتجميل في إصداراها الثالث، والتي يمكنها التعرف على ما مجموعه 18 عنصرًا تركيبيًا فريدًا في الوجه البشري بمساعدة خوارزمية التجميل، وبالتالي استخدام خاصية التجميل المجسم ثلاثي الأبعاد وتحسين درجة لون البشرة الذكية للمساعدة في إبراز الميزات الطبيعية.

ولتحفيز المزيد من التفاعلات الاجتماعية الشيقة والممتعة، يأتي " CAMON 15 pro" الجديد مزودًا أيضًا بعدد 12 ملصقًا إضافيًا للواقع المعزز وأربعة أشكال إيموجي فريدة لنادي مانشستر سيتي بالواقع المعزز هدية للمستخدمين.

يتوفر " CAMON 15 pro" بالفعل في الإمارات العربية المتحدة، وهو مزود بذاكرة قراءة فقط سعتها 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت للحصول على أداء مستقر وشديد الفعالية. كما يحتوي على بطارية 4000 مللي أمبير في الساعة، مما يتيح مصدرًا مستقرًا للطاقة في العمل والحياة اليومية.

حظيت سلسلة "TECNO CAMON 15 pro " بتسليط الضوء عليها من العديد من المنصات؛ بما في ذلك موسوعة جينيس العالمية بتسجيلها لأكبر كتاب مصور مكون من صور ملتقطة بواسطة هواتف سلسلة "CAMON 15".