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"كهرباء السعودية" تتكبد 2.4 مليار ريال خسائر بالربع الأول من 2020

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"كهرباء السعودية" تتكبد 2.4 مليار ريال خسائر بالربع الأول من 2020 "كهرباء السعودية" تتكبد 2.4 مليار ريال خسائر بالربع الأول من 2020

الرياض – مباشر: سجلت الشركة للكهرباء "كهرباء السعوديةارتفاعاً بصافي الخسائر بنسبة 63.9% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، قفز صافي الخسائر الربعية إلى 2.44 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 1.49 مليار ريال في الربع الأول من عام 2019.

وعزت الشركة القفزة بالخسائر إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة إلى تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجاباً بعكس مخصص.

وعلى أساس ربعي، قفزت خسائر "كهرباء السعودية" الصافية 313% مقارنة مع خسائر مسجلة في الربع السابق بقيمة 591 مليون ريال.

وزادت إيرادات الشركة بشكل هامشي خلال الأول من العام الحالي إلى 11.398 مليار ريال، مقابل 11.395 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2019.

واستقر سهم الشركة بتعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 17.06 ريال.

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