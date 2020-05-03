تابعة لـ"المملكة" تمدد اتفاقية مبادلة أسهم مع دله الصحية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المملكة القابضة عن تمديد إحدى شركاتها التابعة (المملكة للاستثمار والتطوير)، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله للخدمات الصحية لمبادلة أسهم بشركة درع الرعاية القابضة.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، إنه تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة 15 يوماً، بموافقة الطرفين، لتستمر حتى 14 مايو/أيَّار 2020م، مع بقاء جميع بنود وشروط المذكرة دون تغيير.

وقعت الشركتان في سبتمبر/ أيلول 2019، مذكرة تفاهم تتضمن مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات الصحية.

وأعلنت الشركتان في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي عن تمديد مذكرة التفاهم، حتى 30 أبريل/نيسان 2020.

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