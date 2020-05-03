أرباح "سدافكو" ترتفع 23% بالسنة المنتهية في مارس

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" نمو صافي أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار بنسبة 22.6% على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي أرباحها نحو 265.112 مليون ريال، مقابل 216.110 مليون ريال أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في مارس /آذار 2019.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية.

وأشارت إلى أن مبيعات الحليب زادت بنسبة 14% والآيسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم +6%، مما ساهم بإجماليه في زيادة النسبة الكلية بنحو 12%، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات.

كان ارتفاع مبيعات الحليب مدفوعاً في المقام الأول بمنح خصومات أقل (نفس التكرار العالي للخصم، مع خفض الخصومات الحادة)، التي شوهدت في القطاع.

كما أشارت إلى أن هامش الربح تحسن من 32% إلى 33.5% مدفوعاً بالانخفاض الحاد في الخصومات على الحليب وارتفاع مبيعات الآيسكريم من خلال التوسع في التوزيع عبر أسواقنا، زادت تكلفة المواد الخام خلال الربع الثالث والرابع ولكن نتيجة التنوع في مصادرها بالحصول عليها من الشركة البولندية التابعة لنا ميلكوما والتأثير الأكبر للعوامل المذكورة اعلاه، أدى إلى المحافظة على التحسن في هوامش الربحية.

كما زادت مصاريف البيع والتوزيع من 266 مليون ريال إلى 301 مليون ريال (34.6 مليون ,+13%) ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف القوى العاملة المرتبطة بزيادة المبيعات وارتفاع قيمة الإهلاك نتيجة زيادة عدد سيارات التوزيع وثلاجات الآيسكريم التي تم توزيعها في الأسواق بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في العلامة التجارية.

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