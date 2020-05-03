اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2020-03-31 ( ثلاثة أشهر)

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل اساسي الى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة الى تأثر الربع المماثل من العام السابق ايجابا بعكس مخصص. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات للربع الحالي بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع السابق من العام السابق بمبلغ 1.1 مليار ريال كنتيجة للموافقة على حساب الموازنة وتفعيله لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019م. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد معلومات اضافية لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)