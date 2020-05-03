تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعون (الاجتماع الاول)

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعـام 2019م بواقع 1.25 ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ (196.875.000ريال) على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

علماً بأنه قد تم صرف (0.75 ريال) أي خمسة وسبعون هلله للسهم الواحد عن النصف الأول لعام 2019م بتاريخ 17/10/2019م بإجمالي مبلغ (118.125.000 ريال).

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5. التصويت على تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م .

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2020م.