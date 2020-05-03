اعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-03-31

كان تأثير جائحة فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19) ضئيل على نتائجنا لعام 201920 حيث بدأت الأزمة تتفاقم فقط في الأسبوعين الأخريين من مارس. تتركز أولوياتنا خلال هذه الفترة على سلامة وأمن موظفينا وعائلاتهم والمجتمع الذي نعمل فيه وعملائنا. استمرت مستودعاتنا ومصانعنا في العمل ، وفقًا للإرشادات والإجراءات الحكومية العامة بهذا الخصوص، حيث نسعى لضمان استمرار حصول عملائنا على منتجاتهم التي تحمل علامة السعودية ، خلال هذه التحديات في الاوقات الحالية.

يمثل أداءنا هذا العام تعافيا قويًا بعد العامين الماضيين التي كانت فيها المبيعات والارباح منخفضة ، نمت جميع فئات المبيعات الثلاثه والحصة السوقية كانت على أقل تقدير تقدير متماشية مع العام الماضي في المجموع السنوي المتحرك ، شهدت الشركة البولندية لمنتجات بودرة الحليب التابعة لنا عامًا قوياً أيضًا نتيجة للإرتفاع العالمي في أسعارالحليب والاستخدام الأمثل لموارد المصنع.

أعلنا في الربع الثالث عن شراء منشأة ، نعمل الآن على تحويلها إلى مصنع آيس كريم جديد لدعم خطط النمو على المدى المتوسط والطويل وكذلك لطرح منتجات جديدة.

خلال الربع الثالث ، وافق مجلس الإدارة على زيادة توزيعات أرباح الأسهم المرحلية التي تم دفعها في ديسمبر من 2 ريال سعودي للسهم الى 2.5 ريال سعودي للسهم

بلغ رصيد النقدية بنهاية مارس 646 مليون ريال سعودي

ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم على النحو التالي:

الربح العائد لملاك شركة سدافكو 266,260,000 ريال سعودي

مجموع الأسهم : 32,500,000 ريال سعودي

أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة 500,250 ريال سعودي

مجموع الأسهم القائمة 31,999,750 ريال سعودي

ربحية السهم الأساسية 8.32