اعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-03-31

يمثل أداءنا هذا العام تعافيا قويًا بعد العامين الماضيين التي كانت فيها المبيعات والارباح منخفضة ، نمت جميع فئات المبيعات الثلاثه والحصة السوقية كانت على أقل تقدير تقدير متماشية مع العام الماضي في المجموع السنوي المتحرك ، شهدت الشركة البولندية لمنتجات بودرة الحليب التابعة لنا عامًا قوياً أيضًا نتيجة للإرتفاع العالمي في أسعارالحليب والاستخدام الأمثل لموارد المصنع.
أعلنا في الربع الثالث عن شراء منشأة ، نعمل الآن على تحويلها إلى مصنع آيس كريم جديد لدعم خطط النمو على المدى المتوسط والطويل وكذلك لطرح منتجات جديدة.
خلال الربع الثالث ، وافق مجلس الإدارة على زيادة توزيعات أرباح الأسهم المرحلية التي تم دفعها في ديسمبر من 2 ريال سعودي للسهم الى 2.5 ريال سعودي للسهم
بلغ رصيد النقدية بنهاية مارس 646 مليون ريال سعودي
ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم على النحو التالي:
الربح العائد لملاك شركة سدافكو 266,260,000 ريال سعودي
مجموع الأسهم : 32,500,000 ريال سعودي
أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة 500,250 ريال سعودي
مجموع الأسهم القائمة 31,999,750 ريال سعودي
ربحية السهم الأساسية 8.32
مباشر (اقتصاد)