المبيعات تقفز بأرباح "أسترا الصناعية" إلى 34 مليون ريال في الربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لمجموعة أسترا الصناعية نمو صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 283% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأحد بلغ صافي أرباحها نحو 34 مليون ريال مقابل 9 مليون ريال عن الربع ذاته من العام الماضي.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح إلى التأثير الإيجابي لارتفاع المبيعات في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة، إضافة إلى التأثير الإيجابي لانخفاض مصاريف التمويل في جميع القطاعات، وإنخفاض غير متكرر في مخصص قيمة الموجودات المالية في قطاع ألطاقة والحديد

وأشارت إلى أنه كان هناك تأثير سلبي بسبب ارتفاع المصاريف الأخرى والتي زادت في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك كان هناك ارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية في جميع القطاعات.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة بلغ إجمالي المبيعات نحو 509.51 مليون ريال، مقابل 470.18 مليون ريال لترتفع بنسبة 8.36%.

كما أوضحت أنها سجلت نمواً بصافي أرباحها على أساس ربعي بنسبة 73.63% بعدما سجلت بالربع الأخير من العام الماضي نحو 19.64 مليون ريال.

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