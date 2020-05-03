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مصدر مسؤول: مشروع "جزيرة المملكة" مخالف للأنظمة السعودية

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مصدر مسؤول: مشروع "جزيرة المملكة" مخالف للأنظمة السعودية مصدر مسؤول: مشروع "جزيرة المملكة" مخالف للأنظمة السعودية

الرياض ـ مباشر: صرح مصدر مسؤول بأن المشروع المسمى "جزيرة المملكة"، غير مرخص له ومخالف للأنظمة المرعية في .

وأكد المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة (برؤية المملكة العربية السعودية 2030) ولا يتبع برامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكل من الأشكال.

وتابع: "الترويج للمشروع باستخدام شعار (رؤية المملكة 2030) كان دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهة المختصة، وسيتم وفقاً لذلك اتخاذ الإجراءات النظامية".

وأشار المصدر إلى أن المشروعات ذات الصلة برؤية المملكة العربية السعودية 2030 يتم دراستها وإقرارها وفق الحوكمة المقرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لرؤية المملكة 2030.

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