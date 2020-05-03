تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

البند الأول : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م

البند الثاني : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.

البند الثالث : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.

البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم.

البند السادس : التصويت على صرف مبلغ 1,335 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، وشراء الصكوك ، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 281,885 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

البند الثامن : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,597 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 1,991 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق)

• المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان

• المهندس زياد بن طارق أبا الخيل

• الأستاذ خالد بن عثمان العثمان

البند العاشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)

البند الحادي عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال.(مرفق)