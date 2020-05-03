أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

Print
إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
البند الأول:- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:-

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة :- أربعين مليون ريال .

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%.

ت‌- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال :- 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم

ث‌- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

ج‌- معدل الزيادة : سهم واحد لكل أربعة أسهم .

ح- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

خ- في حال الموافقة على البند أعلاه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم .

د- تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق) .

ذ- تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأكتتاب في الأسهم ( مرفق )

البند الثاني:- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة . ( مرفق )

البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس .( مرفق )

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية