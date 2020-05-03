إعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( أم آي اس) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

البند الأول:- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشان زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي:-

أ‌- المبلغ الاجمالي للزيادة :- أربعين مليون ريال .

ب‌- رأس المال قبل الزيادة 160 مليون ريال، ويصبح رأس المال بعد الزيادة 200مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 25%.

ت‌- عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال :- 16 مليون ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 20 مليون سهم

ث‌- تهدف هذه التوصية لزيادة رأس المال لتعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

ج‌- معدل الزيادة : سهم واحد لكل أربعة أسهم .

ح- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

خ- في حال الموافقة على البند أعلاه سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته ، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل سهم .

د- تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال (مرفق) .

ذ- تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأكتتاب في الأسهم ( مرفق )

البند الثاني:- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة . ( مرفق )

البند الثالث : التصويت على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس .( مرفق )