الثلاثاء.. بدء تشغيل خط أتوبيس “القاهرة- سانت كاترين”

أعلن اللواء طلعت العنانى رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، أن أتوبيس شرق الدلتا الذى يربط سانت كاترين بالقاهرة سوف يعود للخدمة من جديد بعد توقف دام أكثر من شهر، ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإذ ستكون أول رحلة يوم الثلاثاء المقبل، من القاهرة إلى سانت كاترين، وسيكون يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة صباحًا أول رحلة من سانت كاترين إلى القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، أنه تفقد جميع المشاريع التي تجرى حاليًا بالمدينة، للتأكد من مدى اتخاذ الإجراءات الوقائية، وجرى التنبيه على العمال باتباع واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة.

وسادت فرحة عارمة وسط أهالي مدينة سانت كاترين عبر عنها سليمان الجبالي أحد أهالي وعاشق السياحة بسانت كاترين، قائلًا: “ الحمد لله فرجت وبدأت الحياة تدب من جديد بالوادى المقدس مدينتي سانت كاترين”.