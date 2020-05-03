أخبار عاجلة

نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
نشرة ضد كورونا - الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 2799 وخروجهم من مستشفيات العزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

الثلاثاء.. بدء تشغيل خط أتوبيس “القاهرة- سانت كاترين”

Print
الثلاثاء.. بدء تشغيل خط أتوبيس “القاهرة- سانت كاترين” الثلاثاء.. بدء تشغيل خط أتوبيس “القاهرة- سانت كاترين”

أعلن اللواء طلعت العنانى رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، أن أتوبيس شرق الدلتا الذى يربط سانت كاترين بالقاهرة سوف يعود للخدمة من جديد بعد توقف دام أكثر من شهر، ذلك بسبب تداعيات المستجد، وإذ ستكون أول رحلة يوم الثلاثاء المقبل، من القاهرة إلى سانت كاترين، وسيكون يوم الأربعاء المقبل الساعة السادسة صباحًا أول رحلة من سانت كاترين إلى القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، أنه تفقد جميع المشاريع التي تجرى حاليًا بالمدينة، للتأكد من مدى اتخاذ الإجراءات الوقائية، وجرى التنبيه على العمال باتباع واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لحماية جميع العاملين بالمواقع المختلفة.

وسادت فرحة عارمة وسط أهالي مدينة سانت كاترين عبر عنها سليمان الجبالي أحد أهالي وعاشق السياحة بسانت كاترين، قائلًا: الحمد لله فرجت وبدأت الحياة تدب من جديد بالوادى المقدس مدينتي سانت كاترين”.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية